Yasin Öztekin'den Fatih Terim itirafı
Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Yasin Öztekin, Fatih Terim'in takımdaki havayı değiştirdiğini söyledi.
Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yasin, "Tudor'a öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Galatasaray denildiğinde akla gelen ilk isim Fatih hocadır. Onunla birlikte ilk maçımızı kazanmak istiyoruz
Yılın son maçını Fatih Hoca ile kazanıp 2018'e iyi girmek istiyoruz. Hoca geldi hava değişti yani hoca her yerde değiştiriyor insanların havasını. İnşallah 3 puanla bitiririz." ifadesini kullandı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:49
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
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