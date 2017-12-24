Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı'

Galatasaray'da 59. dakikada Yasin Öztekin, Göztepe'li Sabri Sarıoğlu'nun arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Sert itirazlarda bulunan Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü.İşte Yasin Öztekin'in penaltı beklediği pozisyon

Yasin: "Vermeseler de 3 puanı alacağız"

"Sonradan girmek zor. Yendiğimiz için mutluyuz." diyen tecrübeli oyuncu, "İnşallah ikinci yarı iyi performans gösterip 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesinde penaltı beklediği pozisyona da açıklık getiren Öztekin, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde, 'Yasin kendini atıyor.' diyorlar. Herhalde hakem de ondan vermedi. Vermeseler de 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.