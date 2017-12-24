Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı'
Galatasaray'da Yasin Öztekin'e yapılan faul sonrası Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.
İşte Yasin Öztekin'in penaltı beklediği pozisyon
Yasin: "Vermeseler de 3 puanı alacağız"
"Sonradan girmek zor. Yendiğimiz için mutluyuz." diyen tecrübeli oyuncu, "İnşallah ikinci yarı iyi performans gösterip 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesinde penaltı beklediği pozisyona da açıklık getiren Öztekin, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde, 'Yasin kendini atıyor.' diyorlar. Herhalde hakem de ondan vermedi. Vermeseler de 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:12
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
Yasin Öztekin: 'Yüzde 100 penaltıydı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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