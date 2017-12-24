Terim’e aile desteği
Fatih Terim’in Galatasaray başındaki ilk maçı olan Galatasaray-Göztepe mücadelesinde ailesinden destek geldi. Fatih Terim’in eşi Fulya Terim mücadeleyi tribünden izledi.
Öte yandan Igor Tudor döneminde süresiz kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim'in gelmesiyle kadroya geri çağrılan futbolcu Hakan Balta da eşi ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:04
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
Terim’e aile desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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