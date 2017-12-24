Terim'in açıklamaları şöyle:



"Ali Sami Yen'de beni çok güzel karşıladılar. Sıcak bir karşılama oldu. Taraftarımız ve oyuncularımız bana güzel bir hediye verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bugün oyuncuların bir zaferi, oyuncuların özverisi. 2 günde çok fazla bir şey yapacak halimiz yok. Ufak tefek dokunuşlarım olmuştur. Özellikle İkinci yarı oynanan oyun..."

"Son 7 maçta 4 maç kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bir endişe, güven eksikliği söz konusu. Pek alışkın değil G.Saray böyle şeylere. 1 sezonda kaybettiği maçı, kısa süreçte yaşadığı zaman bütün hayata tesir ediyor. "



"Bir diğeri Tamer hocayı tebrik ediyorum iyi bir diri bir takım yapmış. Kendilerine güvenli oynuyorlar. Duran topların en kötüsüyle, en iyisi oynadı bugün biz duran toptan gol attık. Bunlar önemli şeyler. İlk yarı beklemediğim bir şey görmedim. Atmosferde zorlanacaklarını tahmin etmiştim. 2. yarıda, bundan sonra olacak Galatasaray'dan pasajlar gösterdiğini tahmin ediyorum."

"Galatasaray takımı geriden bekleyecek bir takım değil. Galatasaray oyun kontrolünü elinden bulundurmalıdır. Mümkün mertebe kendi kalesinden uzak oynamalıdır. Rakip bizim yarı sahamızda top çeviriyor takım kendi 18'inde bekliyor. bunları değiştireceğiz. Ona geldi, onlar oynasın, Galatasaray'a geldi, Galatasaray oynasın, bu Galatasaray'ın tarzı olamaz. Ben olduğum sürece hiç olamaz."

"Bundan önce kendi yarı sahamızda çok pas yapıyorduk. Bugün rakip alanda çok pas yapmamız bizi sonuca götürdü. Martin'in oynamadığı yer yok bir sağ bek bir sol bek. bazı eksiklikleri tamamlayacağız. Devre arasında 1-2 eksik yerimiz var, oraya muhakkak bir şey yapmalıyız."

"Üçlü orta saha ile başladık, fakat maalesef, Belhanda olmadı. Onu biraz daha ileri sürünce, sanki orada daha iyi oldu. Ona verdiğim görev topun onda kalması ve bizi de taşımasıydı."



"Bir çok oyuncumuzu daha kazancağız. Sinan Gümüş'ü, Yasin'i, Selçuk'u da kazanmalıyız. Bugün Sabri'ye de çok sevindim. Galatasaray kendi değerlerine sahip çıkan bir takım olmuştur. Bir, iki eksiğimiz var. Zaten benden önce de harekete geçmişler. Ama kulübe zarar vermeden. Bunlar için de tüm kredilerimizi, arkadaşlıklarımızı kullanacağız."