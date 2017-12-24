Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü"
Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta harika bir frikik golüne imza atan Maicon, Fatih Terim'in devre arası konuşmasının kendilerini etkilediğini söyledi
Maicon maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "O anlık bir gol sevinci oldu. Kardeşim kaza yapmıştı ve onun için böyle bir reaksiyon gibi oldu. Duygusal bir an oldu. Kimse yanlış anlamasın. Bugün bence en önemlisi Fatih hocanın devre arası konuşması oldu. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Fatih hocanın bizi motive etmesi, verdiği taktiklerle ikinci yarıda maçı çevirdiğimizi ve neler yapabileceğimizi herkes gördü." dedi.
Maicon, Fatih Terim'in devre arasında neler söylediği sorusuna ise verdiği yanıtta ise, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü. O yüzden çok mutlutuz takım olarak. Bu seneki hedefimiz şampiyonlul. Eminim ki imparatorla birlikte hedefimize ulaşacağız."
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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