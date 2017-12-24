 İmparator tahta çıkıyor – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    İmparator tahta çıkıyor

    İmparator tahta çıkıyor

    Yeniden Galatasaray’la anlaşan Terim, 1554 gün sonra takımın başında yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor

    Galatasaray'da hasret bugün bitiyor. İgor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından taraftarın sevgilisi Fatih Terim takımın başına getirilirken, 4. kez göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, Göztepe karşısında ilk maçına çıkacak. Terim, Galatasaray'daki üçüncü dönemindeki son maçına 22 Eylül 2013 yılında Beşiktaş deplasmanında çıktı. 1554 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak olan başarılı teknik adam, oyuncularından bol gollü bir galibiyet istedi.

    GÖZTEPE TEHLİKESİ
    Türk Telekom'da 19.30'da başlayacak karşılaşmada hücuma dönük bir kadro sahaya sürmesi beklenilen Terim, Göztepe'nin artı ve eksilerini oyuncularıyla paylaştı ve "Bu karşılaşmayı taraftarımız için kazanalım ve ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatalım" dedi. Öte yandan Galatasaray'da hesaplar galibiyet üzerine yapılsa da Göztepe'de de durum farklı değil. Üst üste son 4 maçından galibiyetle ayrılan İzmir ekibi, Galatasaray'ı da yenip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:31
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