İmparator tahta çıkıyor
Yeniden Galatasaray’la anlaşan Terim, 1554 gün sonra takımın başında yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor
GÖZTEPE TEHLİKESİ
Türk Telekom'da 19.30'da başlayacak karşılaşmada hücuma dönük bir kadro sahaya sürmesi beklenilen Terim, Göztepe'nin artı ve eksilerini oyuncularıyla paylaştı ve "Bu karşılaşmayı taraftarımız için kazanalım ve ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatalım" dedi. Öte yandan Galatasaray'da hesaplar galibiyet üzerine yapılsa da Göztepe'de de durum farklı değil. Üst üste son 4 maçından galibiyetle ayrılan İzmir ekibi, Galatasaray'ı da yenip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:31
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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