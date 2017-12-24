İmparator tahta çıkıyor

Galatasaray'da hasret bugün bitiyor.ile yolların ayrılmasının ardından taraftarın sevgilisitakımın başına getirilirken, 4. kez göreve gelen deneyimli çalıştırıcı,karşısında ilk maçına çıkacak. Terim,üçüncü dönemindeki son maçına 22 Eylül 2013 yılındadeplasmanında çıktı.sonra yeniden kulübedeki yerini alacak olan başarılı teknik adam, oyuncularından bol gollü bir galibiyet istedi.Türk Telekom'da19.30'da başlayacak karşılaşmada hücuma dönük bir kadro sahaya sürmesi beklenilenartı ve eksilerini oyuncularıyla paylaştı ve "Bu karşılaşmayı taraftarımız için kazanalım ve ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatalım" dedi. Öte yandanhesaplar galibiyet üzerine yapılsa dade durum farklı değil. Üst üste son 4 maçından galibiyetle ayrılan İzmir ekibi,da yenip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.