 G.Saray'da Hasan Şaş sürprizi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    G.Saray'da Hasan Şaş sürprizi

    G.Saray'da Hasan Şaş sürprizi

    Galatasaray'da Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma dönmesinin ardından deneyimli teknik adamın ekibinde olacağı konuşulan Hasan Şaş, Göztepe maçını tribünden izledi.

    Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayan ve sonrasında bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın yeniden Terim'in ekibinde yer alıp almaycağı merak edilirken, Göztepe maçında sürpriz yaşandı.

    Süper Lig'de 17. haftada Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'ın bu karşılaşmasını Hasan Şaş yakından takip etti. Terim'in antrenör ekibinde olabileceği konuşulan ancak henüz konuyla ilgili açıklama yapılmamasına rağmen Hasan Şaş'ın tribünden maçı izlemesi sosyal medyada 'Dönüyor' yorumlarına neden oldu.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:08
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