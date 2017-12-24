G.Saray'da Hasan Şaş sürprizi
Galatasaray'da Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma dönmesinin ardından deneyimli teknik adamın ekibinde olacağı konuşulan Hasan Şaş, Göztepe maçını tribünden izledi.
Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayan ve sonrasında bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın yeniden Terim'in ekibinde yer alıp almaycağı merak edilirken, Göztepe maçında sürpriz yaşandı.
Süper Lig'de 17. haftada Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'ın bu karşılaşmasını Hasan Şaş yakından takip etti. Terim'in antrenör ekibinde olabileceği konuşulan ancak henüz konuyla ilgili açıklama yapılmamasına rağmen Hasan Şaş'ın tribünden maçı izlemesi sosyal medyada 'Dönüyor' yorumlarına neden oldu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:08
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
G.Saray'da Hasan Şaş sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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