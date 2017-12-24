 Galatasaray'da penaltı itirazı! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Galatasaray'da penaltı itirazı!

    Galatasaray'da penaltı itirazı!

    Galatasaray'da Yasin Öztekin'e yapılan faul sonrası Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.

    Galatasaray'da 59. dakikada Yasin Öztekin yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular ve yedek kulübesi penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi. Sert itirazlarda bulunan Koray Günter kulübede sarı kart gördü.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:56
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