 Galatasaray - Göztepe | CANLI – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Galatasaray - Göztepe | CANLI

    Galatasaray - Göztepe | CANLI

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

    Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.

    Saat: 19.30
    Hakem: Y.Kemal Uğurlu
    Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
    Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:42
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