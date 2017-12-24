 Fatih Terim: Galatasaray'da olmak çok güzel – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Fatih Terim: Galatasaray'da olmak çok güzel

    Fatih Terim: Galatasaray'da olmak çok güzel

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:15
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