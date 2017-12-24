 Eboue, Galatasaray'a geri dönüyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Eboue, Galatasaray'a geri dönüyor!

    Eboue, Galatasaray'a geri dönüyor!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gözepe maçının ardından Eboue'ye yardım elini uzatacak.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gözepe maçının ardından Eboue'ye yardım elini uzatacak.

    Eboue, antrenör lisansı alınarak U-14 takımına yardımcı antrenör olarak alınacak (Futbol Arena)

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:49
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