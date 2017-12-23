Galatasaray'da4. Fatih Terim dönemi resmen başladı.'nda düzenlenen törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni başarılar için çalışacaklarını belirtirken, "Hayatım burada geçti. Zaman zaman istemeseniz de ayrılıklar oluyor. Git dediklerinde gidiyoruz, gel denince geliyoruz.Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım" dedi.Önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için döndüğünü vurgulayan Terim, "İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz.Bugün ilk antrenmana çıktım. İki gün sonra çok sevdiğim Göztepe ile oynayacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah kazasız başlarız.'a da Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Terimtransfer ve kadroyla ilgili olarak da, "Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.Özellikle sol beke takviye yapmalıyız. Sol bekimiz yok. Orada sağ ayaklı birini oynatmak adetim değil.yazılsaydı onu oynatacaktım.'u da idmana çağırdım" dedi. Terim, 'Nerede kalmıştık' tweetini kızlarına söz verdiği için attığını belirtirken, rekor etkileşimle tarihe geçtiği hatırlatılınca, "Tarihe geçmeyi severim" diye konuştu.