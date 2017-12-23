Tarihe geçmeyi severim
Tecrübeli teknik direktör, “Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için çalışacağız” dedi
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni başarılar için çalışacaklarını belirtirken, "Hayatım burada geçti. Zaman zaman istemeseniz de ayrılıklar oluyor. Git dediklerinde gidiyoruz, gel denince geliyoruz. Galatasaray'ın ihtiyacı var dendi, geldim. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım" dedi.
İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ BAŞLARIZ
Önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için döndüğünü vurgulayan Terim, "İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok iş var. Bugün ilk antrenmana çıktım. İki gün sonra çok sevdiğim Göztepe ile oynayacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah kazasız başlarız. Tudor'a da Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. EN AZ 2 TRANSFER MÜJDESİ
Terim, transfer ve kadroyla ilgili olarak da, "Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 1-2 kaliteyi iş başına sokmak mecburiyetindeyiz gibi görünüyor. Özellikle sol beke takviye yapmalıyız. Sol bekimiz yok. Orada sağ ayaklı birini oynatmak adetim değil. Hakan Balta yazılsaydı onu oynatacaktım. De Jong'u da idmana çağırdım" dedi. Terim, 'Nerede kalmıştık' tweetini kızlarına söz verdiği için attığını belirtirken, rekor etkileşimle tarihe geçtiği hatırlatılınca, "Tarihe geçmeyi severim" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ BAŞLARIZ
Önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için döndüğünü vurgulayan Terim, "İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok iş var. Bugün ilk antrenmana çıktım. İki gün sonra çok sevdiğim Göztepe ile oynayacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah kazasız başlarız. Tudor'a da Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. EN AZ 2 TRANSFER MÜJDESİ
Terim, transfer ve kadroyla ilgili olarak da, "Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 1-2 kaliteyi iş başına sokmak mecburiyetindeyiz gibi görünüyor. Özellikle sol beke takviye yapmalıyız. Sol bekimiz yok. Orada sağ ayaklı birini oynatmak adetim değil. Hakan Balta yazılsaydı onu oynatacaktım. De Jong'u da idmana çağırdım" dedi. Terim, 'Nerede kalmıştık' tweetini kızlarına söz verdiği için attığını belirtirken, rekor etkileşimle tarihe geçtiği hatırlatılınca, "Tarihe geçmeyi severim" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Tarihe geçmeyi severim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.