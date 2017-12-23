 Tarihe geçmeyi severim – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Tarihe geçmeyi severim

    Tarihe geçmeyi severim

    Tecrübeli teknik direktör, “Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için çalışacağız” dedi

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni başarılar için çalışacaklarını belirtirken, "Hayatım burada geçti. Zaman zaman istemeseniz de ayrılıklar oluyor. Git dediklerinde gidiyoruz, gel denince geliyoruz. Galatasaray'ın ihtiyacı var dendi, geldim. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım" dedi.

    İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ BAŞLARIZ
    Önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için döndüğünü vurgulayan Terim, "İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok iş var. Bugün ilk antrenmana çıktım. İki gün sonra çok sevdiğim Göztepe ile oynayacağız. Kolay maç olmayacak. İnşallah kazasız başlarız. Tudor'a da Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. EN AZ 2 TRANSFER MÜJDESİ
    Terim, transfer ve kadroyla ilgili olarak da, "Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 1-2 kaliteyi iş başına sokmak mecburiyetindeyiz gibi görünüyor. Özellikle sol beke takviye yapmalıyız. Sol bekimiz yok. Orada sağ ayaklı birini oynatmak adetim değil. Hakan Balta yazılsaydı onu oynatacaktım. De Jong'u da idmana çağırdım" dedi. Terim, 'Nerede kalmıştık' tweetini kızlarına söz verdiği için attığını belirtirken, rekor etkileşimle tarihe geçtiği hatırlatılınca, "Tarihe geçmeyi severim" diye konuştu.

    Savaş ÇORLU
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:40
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