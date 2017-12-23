Gomis’e özel ilgi

Fatih Terim imza töreninden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek ilk antrenmanını yaptırdı. Çalışmadan önce oyuncularla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, daha sonra eşofmanlarını giyerek sahaya çıktı. Gomis ile özel olarak ilgilenen Terim'in oyunculara verdiği direktifler dikkat çekti.