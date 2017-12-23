Gomis’e özel ilgi
Fatih Terim imza töreninden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek ilk antrenmanını yaptırdı. Çalışmadan önce oyuncularla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, daha sonra eşofmanlarını giyerek sahaya çıktı. Gomis ile özel olarak ilgilenen Terim'in oyunculara verdiği direktifler dikkat çekti.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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