 Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum... – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum...

    Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum...

    Süper Lig’in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak olan ’da taraftarlar Fatih Terim’in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.

    Salı günü satışa çıkarılan - Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00'e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.

    Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bin'e ulaşırken Fatih Terim'in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı.

    Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000'e ulaştığı belirtildi. Maç günü bu rakamın 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.;

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN