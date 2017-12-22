Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum...
Süper Lig’in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak olan Galatasaray’da taraftarlar Fatih Terim’in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.
Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray - Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00'e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.
Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bin'e ulaşırken Fatih Terim'in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı.
Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000'e ulaştığı belirtildi. Maç günü bu rakamın 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.;
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:29
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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