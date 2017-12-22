Fatih Terim patlaması! Biletlere hücum...

Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray - Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00'e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.



Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bin'e ulaşırken Fatih Terim'in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı.



Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000'e ulaştığı belirtildi. Maç günü bu rakamın 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.;

