 Yok artık Tudor! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Yok artık Tudor!

    Yok artık Tudor!

    Malatya yenilgisi sonrası görevden alınan teknik direktör İgor Tudor, önceki gün Galatasaraylı futbolcularla son kez bir araya gelmişti.

    Florya'daki görüşmede kısa bir konuşma yapan Hırvat hocanın, "Malatya'da kazansak yine liderdik. Kötü giden bir şey yoktu. Ancak böyle bir ayrılığı uygun gördüler" dediği belirtildi. Tudor'un bu sözlerinin ardından hiç bir futbolcuyla tokalaşmadan odadan çıktığı iddia edildi. Tudor'un tavrı futbolculara büyük şok yaşatırken, takımdan yalnızca Gomis ve Ndiaye, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

    CADI YANDI!
    İgor Tudor dün Türkiye'den ayrılırken havaalanında yine ilginç ifadeler kullandı. Hırvat hoca, "Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. Yaptığım işlerden memnunum. Türkiye'den huzurla ayrılıyorum" dedi.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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