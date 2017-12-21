Yok artık Tudor!
Malatya yenilgisi sonrası görevden alınan teknik direktör İgor Tudor, önceki gün Galatasaraylı futbolcularla son kez bir araya gelmişti.
CADI YANDI!
İgor Tudor dün Türkiye'den ayrılırken havaalanında yine ilginç ifadeler kullandı. Hırvat hoca, "Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. Yaptığım işlerden memnunum. Türkiye'den huzurla ayrılıyorum" dedi.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Yok artık Tudor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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