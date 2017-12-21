Tudor gitti Hakan geldi

Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta, Tudor'un gitmesiyle tekrar takımla çalışmalara başladı. Emrah Bayraktar'ın çalıştırmaya başladığı Galatasaray'ın dünkü idmanında yer alan Hakan'ın neşesi ve hırsı objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya karşı oynamıştı.