Sürpriz zirve

G.Saray’ın meşhur Paper Moon ekibi bu kez Beymen Brasserie’de bir araya geldi ve seçimi masaya yatırdı

Sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim nedeni ile hareketli saatler devam ediyor. Galatasaray'ın Paper Moon ekibi olarak bilinen, Faruk Süren, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Burak Elmas gibi önemli isimlerden oluşan grup bu kez Nişantaşı Beymen Brasserie'de bir araya geldi. Seçim ve adayların konuşulduğu toplantıda Süren ismi ön plana çıksa da Süren'in seçime girmeyi düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi. Grubun aday arayışının süreceği kaydedildi.



Eleştiri çok (Mini yorum: Mustafa Denizli)

Teknik adam dediğin, kaos ortamlarında ortaya çıkar ve camiayı rahatlatan isim olur. İgor Tudor, bu manada tecrübeli bir isim değildi. Galatasaray 9. haftada liderken bu tartışmalar başladı. Şimdi liderin 1 puan gerisindeyken böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu süreçte teknik adamın rahat çalışma imkanı yoktu. Dursun Özbek güvenoyu isteyebilir. Haftalarca lig liderliğini sürdürmüş bir takım böyle bir tabloyla karşı karşıya. Galatasaray'da eleştirilerin dozu, övgülerden çok çok fazla...