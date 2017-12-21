Sürpriz zirve
G.Saray’ın meşhur Paper Moon ekibi bu kez Beymen Brasserie’de bir araya geldi ve seçimi masaya yatırdı
Eleştiri çok (Mini yorum: Mustafa Denizli)
Teknik adam dediğin, kaos ortamlarında ortaya çıkar ve camiayı rahatlatan isim olur. İgor Tudor, bu manada tecrübeli bir isim değildi. Galatasaray 9. haftada liderken bu tartışmalar başladı. Şimdi liderin 1 puan gerisindeyken böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu süreçte teknik adamın rahat çalışma imkanı yoktu. Dursun Özbek güvenoyu isteyebilir. Haftalarca lig liderliğini sürdürmüş bir takım böyle bir tabloyla karşı karşıya. Galatasaray'da eleştirilerin dozu, övgülerden çok çok fazla...
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
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