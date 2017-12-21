Öztürk ne yapacak?

Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan da aday olması beklenilen isimler arasında... Hiç bir gruba dahil olmayan ikili için "Adnan Öztürk adaylığını koyarsa arkasında birleşirler" yorumu yapılıyor. Öztürk, mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu söylüyordu ama erken seçim ortaya çıkınca sessizliğe büründü. Taraftarların Aysal'dan sonra en çok tercih ettiği isimlerden birisi olan Öztürk'ün kararı merakla bekleniyor.