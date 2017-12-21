Kriz ‘geliyorum’ dedi

SEZONA fırtına gibi başlayan G.Saray'ın son haftalardaki düşüşü rakamlara da yansıdı. Sarı- kırmızılılar, son 6 haftada topla oynamada 7. sıraya kadar geriledi. Dış sahada topla oynamada 8'liğe düşen Aslan, son 6 haftadaki rakamlarla Karabük ve Konya'nın da gerisinde kaldı