En iyisi gelecek

Özbek, “Yeni hocayı devre olmadan getireceğiz” dedi ve ekledi: “Galatasaray taraftarlarının ne olacağına dair endişesi var. Hiç endişe etmeyin. Takımı en iyi şekilde yönetecek bir antrenör çalışması içindeyiz. Devre arasına varmadan da bu işi çözeceğiz”

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftara önemli mesajlar gönderdi. Yeni teknik direktör ve seçimle ilgili konuşan Özbek, umut dolu açıkmalar yaptı. Yeni hocanın kısa sürede takımın başında olacağını belirten sarı-kırmızılıların patronu, "Galatasaray taraftarlarının ne olacağına dair endişesi var. Hiç endişe etmeyin. En iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek bir antrenör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray'a getireceğiz" dedi.



O SORUYA CEVAP VERMEDİ

Fatih Terim'le ilgili sorulara yanıt vermeyen Dursun Özbek'in öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Seçim yeni alınmış bir karar ve onunla ilgili çalışma içinde değiliz. Önceliğimiz takımın yeni hocası... Futbolcularımız Tudor'un gidişinden etkilenmedi. Dün akşam da (önceki gün) çıkıp antrenmanlarını yaptılar. Profesyonel bir hayat."