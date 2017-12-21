En iyisi gelecek
Özbek, “Yeni hocayı devre olmadan getireceğiz” dedi ve ekledi: “Galatasaray taraftarlarının ne olacağına dair endişesi var. Hiç endişe etmeyin. Takımı en iyi şekilde yönetecek bir antrenör çalışması içindeyiz. Devre arasına varmadan da bu işi çözeceğiz”
O SORUYA CEVAP VERMEDİ
Fatih Terim'le ilgili sorulara yanıt vermeyen Dursun Özbek'in öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Seçim yeni alınmış bir karar ve onunla ilgili çalışma içinde değiliz. Önceliğimiz takımın yeni hocası... Futbolcularımız Tudor'un gidişinden etkilenmedi. Dün akşam da (önceki gün) çıkıp antrenmanlarını yaptılar. Profesyonel bir hayat."
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
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