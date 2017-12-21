Aslan’da büyük risk

Galatasaray, devreyi 6. bitirme tehlikesiyle karşı karşıya

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray için bu maçın farklı bir önemi var. 32 puanla 3'üncü sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 30 puanla 5.'likte bulunan rakibine yenilmesi halinde işler iyice karışacak.



Aslan bu sezon uzun süre zirvede götürdüğü ligde 6. sıraya kadar gerileme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kayserispor'un sahasında Malatya'yı, Beşiktaş'ın da deplasmanda Sivas'ı yenmesi durumunda sarıkırmızılılar, ikinci yarı öncesi 3 basamak birden gerileyecek.