 Tudor Türkiye'den ayrıldı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Türkiye'den ayrıldı

    Tudor Türkiye'den ayrıldı

    Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hırvat Teknik Direktör Igor , "İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum dedi.

    Galatasaray'da görevine son verilen Hırvat teknik direktör Igor , İstanbul'dan ayrıldı.

    Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla ülkesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Tudor, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

    Sitem dolu ve gözleri dolarak yaptığı açıklamada Tudor şunları söyledi:

    "Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 16 haftanın 14'nü zirvede geçirdik. Diğer 2 hafta ise ikinci sıradaydık. Şu anda da liderin 1 puan gerisinde 2'nci sıradayız. Türkiye çok güzel ve güçlü bir ülke. Futbolu çok seven bir ülke. Umarım bu ülkenin futbolu çok daha güzel, huzurlu ve barışçıl günler görür."

    Öte yandan Kulüp İdari Menajeri Mert Çetin de Hırvat teknik adamı uğurlamak üzere havalimanında bulundu

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor Türkiye'den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN