Dursun Özbek'in erken seçim kararının ardından iş adamı Mustafa Cengiz, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Cengiz, seçilmesi takdirde takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.

Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını söyledi.

