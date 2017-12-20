 Adaylığını açıkladı: "Seçilirsem Terim'i getireceğim!" – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Adaylığını açıkladı: "Seçilirsem Terim'i getireceğim!"

    Adaylığını açıkladı: "Seçilirsem Terim'i getireceğim!"

    Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

    Dursun Özbek'in erken seçim kararının ardından iş adamı Mustafa Cengiz, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Cengiz, seçilmesi takdirde takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.

    Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını söyledi.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:36
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