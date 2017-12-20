Adaylığını açıkladı: "Seçilirsem Terim'i getireceğim!"
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa talip olduğunu açıkladı.
Dursun Özbek'in erken seçim kararının ardından iş adamı Mustafa Cengiz, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Cengiz, seçilmesi takdirde takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.
Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını söyledi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:36
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
Adaylığını açıkladı: "Seçilirsem Terim'i getireceğim!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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