Aday aranıyor
Özbek, “3 yıl için yeniden seçilmek istiyorum” diyerek adaylığını resmen açıklarken sarı-kırmızılı kulisler de hareketlenmeye başladı
ÖZTÜRK SESSİZ
Genel Kurul üyeleri ocak ayında yapılacak seçimde Dursun Özbek'e karşı Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'a aday olmaları konusunda teklif götürdü. Ancak ikili zamanın kısıtlı olması ve yoğun iş programları nedeni ile bu teklifi geri çevirdi. Ardından gözler daha önce adaylık için sıcak mesajlar veren Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'e çevrildi. Öztürk çevresinde sessizlik hakim... Ancak taraftarların gönlünde ayrı bir yeri bulunan Aysal'dan olumlu bir mesaj geldi.
ALBAYRAK BEKLEMEDE
Özbek karşısında en güçlü aday olarak görülen Ünal Aysal'a da teklif giderken, eski başkanın, "Düşüneceğim" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın seçimlerinin sürpriz adayı ise bugünlerde adı teknik direktörlük için geçen Fatih Terim... Gönlünde başkanlık yattığı bilinen Terim'in destek olması halinde seçime girmeyi ciddi ciddi düşündüğü ifade ediliyor. Öte yandan başarılı hocanın aday olmaması halinde Abdurrahim Albayrak veya Burak Elmas'ın yarışa dahil olabileceği yorumları da yapılıyor.
YENİ ASBAŞKAN ÖZGÖRKEY
Şimdilik en güçlü aday olarak görünen Dursun Özbek liste çalışmalarına da başladı. Özbek'in düşündüğü yeni isimlerin başında Cemal Özgörkey geliyor. Özgörkey'in yeni dönemde asbaşkanı olmasını istiyor. Ayrıca Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar ile de temasta... Özbek ayrıca Işın Çelebi, Dikran Gülmezgil, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu ve Erdal Aslan'ı da listesine yazmak istiyor
KIRAÇ'TAN DESTEK ALDI
Terim'in başkan adaylığı için çalışan Abdurrahim Albayrak'ın Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığı belirtiliyor. Albayrak'ın asıl bombası ise İnan Kıraç. Kıraç'ın Terim'in adaylığına karşı çıkmayacağı ifade edildi.
"Terim'e oy çıkmaz" (Mini yorum: Aziz Üstel)
İlginç bir seçim olabilir. Örneğin Fatih Terim aday olabilir. Kadrosunu kurar, seçime girer. Bu çok ilginç olur. 'Liseliler' demiyorum Liseciler; Fatih Terim'e hiçbir şekilde oy vermez. Bu da çok yanlış bir şey... Ben gerçekten başkan olsun isterim. Aklı başında bir adam... Niye başkanlık yapmasın! Ona gelinceye kadar kimler başkan yaptı! Dursun Özbek'ten daha mı kötü olur; örneğin...
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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