Aday aranıyor

Özbek, “3 yıl için yeniden seçilmek istiyorum” diyerek adaylığını resmen açıklarken sarı-kırmızılı kulisler de hareketlenmeye başladı

Galatasaray'da sandıklar yeniden ortaya çıktı. Dursun Özbek'in, "Saldırı altındayız" diyerek olağanüstü kongreye gitme kararı almasının ardından seçim rüzgarları iyiden iyice esmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 13/20 Ocak'ta başkanını seçecek ve başkan adaylarının önünde sadece 9 gün kaldı. 29 Aralık'a kadar listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Özbek dün "3 yıl için göreve talibim" diyerek adaylık sürecini resmen başlatırken muhalefet de başkan adayı çıkarmak için kolları sıvadı.



ÖZTÜRK SESSİZ

Genel Kurul üyeleri ocak ayında yapılacak seçimde Dursun Özbek'e karşı Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'a aday olmaları konusunda teklif götürdü. Ancak ikili zamanın kısıtlı olması ve yoğun iş programları nedeni ile bu teklifi geri çevirdi. Ardından gözler daha önce adaylık için sıcak mesajlar veren Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'e çevrildi. Öztürk çevresinde sessizlik hakim... Ancak taraftarların gönlünde ayrı bir yeri bulunan Aysal'dan olumlu bir mesaj geldi.



ALBAYRAK BEKLEMEDE

Özbek karşısında en güçlü aday olarak görülen Ünal Aysal'a da teklif giderken, eski başkanın, "Düşüneceğim" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın seçimlerinin sürpriz adayı ise bugünlerde adı teknik direktörlük için geçen Fatih Terim... Gönlünde başkanlık yattığı bilinen Terim'in destek olması halinde seçime girmeyi ciddi ciddi düşündüğü ifade ediliyor. Öte yandan başarılı hocanın aday olmaması halinde Abdurrahim Albayrak veya Burak Elmas'ın yarışa dahil olabileceği yorumları da yapılıyor.



YENİ ASBAŞKAN ÖZGÖRKEY

Şimdilik en güçlü aday olarak görünen Dursun Özbek liste çalışmalarına da başladı. Özbek'in düşündüğü yeni isimlerin başında Cemal Özgörkey geliyor. Özgörkey'in yeni dönemde asbaşkanı olmasını istiyor. Ayrıca Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar ile de temasta... Özbek ayrıca Işın Çelebi, Dikran Gülmezgil, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu ve Erdal Aslan'ı da listesine yazmak istiyor



KIRAÇ'TAN DESTEK ALDI

Terim'in başkan adaylığı için çalışan Abdurrahim Albayrak'ın Ali Dürüst, Niyazi Yelkencioğlu, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi isimlerden destek sözü aldığı belirtiliyor. Albayrak'ın asıl bombası ise İnan Kıraç. Kıraç'ın Terim'in adaylığına karşı çıkmayacağı ifade edildi.



"Terim'e oy çıkmaz" (Mini yorum: Aziz Üstel)

İlginç bir seçim olabilir. Örneğin Fatih Terim aday olabilir. Kadrosunu kurar, seçime girer. Bu çok ilginç olur. 'Liseliler' demiyorum Liseciler; Fatih Terim'e hiçbir şekilde oy vermez. Bu da çok yanlış bir şey... Ben gerçekten başkan olsun isterim. Aklı başında bir adam... Niye başkanlık yapmasın! Ona gelinceye kadar kimler başkan yaptı! Dursun Özbek'ten daha mı kötü olur; örneğin...