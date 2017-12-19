UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Galatasaray’da Igor Tudor’un ayrılığından sonra yükselen Fatih Terim seslerine taraftar grubu UltrAslan’dan destek geldi.
İşte UltrAslan'ın Twitter hesabından yayınlanan o açıklama:
"Yıllardır futbol takımının başına getirilen teknik direktörlerde bir türlü istikrar sağlanamadığı ortada! Kısa vadeli hedefler, yanlış isim tercihleri, yanlış yapılanmalar... Ve hepsinin sonunda zarar gören bir marka. Gelinen noktada Galatasaray seçim sürecine giriyor. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan kadroyu devre arasında çalıştıracak isim hala belli değil. O ismi belirleyebilecek yönetim de belli değil."
"TEK İSİM FATİH TERİM'DİR"
"Bizler bugün diyoruz ki; armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran, Galatasaray'ın Türk olmayan takımları yenmek hedefini en yüksek seviyede gerçekleştirebilen, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda ve ortamda macere arama lüksü olmadığı gibi bugün ben Galatasaraylıyım diyenlerin de ego yapma lüksü asla yoktur. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın derhal kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir."
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:03
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Büyük sürpriz! Arda Turan 'evet' dedi!
Toplam 20
Yorum
adanalı arda futboluyla değil, yaptıklarıyla konuşulur. BEŞİKTAŞA faydadan çok zararı dokunur. magazin sayfalarında ancak oynar.
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“3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum”
Toplam 1
Yorum
Ahmet 22 Almanya Bir BJK Taraftari olarak Kayserisporu Kutluyorum ,helal olsun Size devami gelir Insallah UEFA hayirli olur.Sevgiler!!!!
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Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)
Toplam 90
Yorum
TARAFTAR KESİNLİKLE Thomas Tuchel
UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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