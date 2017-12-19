 Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET) – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)

    Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)

    Galatasaray'da Igor Tudor'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılıların sezonun geri kalanında nasıl bir yol haritası izleyeceğini herkes merak ediyor. Peki, taraftar, takımın başında kimi görmek istiyor?

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:36
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