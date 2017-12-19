Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)
Galatasaray'da Igor Tudor'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılıların sezonun geri kalanında nasıl bir yol haritası izleyeceğini herkes merak ediyor. Peki, taraftar, takımın başında kimi görmek istiyor?
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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