Galatasaray Odeabank deplasmanda güldü
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.
Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.
İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.
Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:39
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Galatasaray Odeabank deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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