 Galatasaray Odeabank deplasmanda güldü – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray Odeabank deplasmanda güldü

    Galatasaray Odeabank deplasmanda güldü

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.

    Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.

    İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.

    Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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