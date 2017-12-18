'Yan'larım ağrıyor

Ligin ilk 9 haftasında 6 gol yiyen Cimbom, son 7 maçta kalesinde tam 15 gol gördü



Savunma geçen sezonki haline dönerken, Muslera da 'geleni içeri almaya' başladı



Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek liderlik koltuğundan inen Galatasaray'da savunmada alarm zilleri çalıyor... Sarı-kırmızılılar, Serdar Aziz'in yokluğunda sahaya 3 stoperle çıkmasına rağmen yan toptan yine 2 gol yiyerek taraftarlarını çıldırttı. Pereira'nın attığı ilk golde sol kanattan Cissokho'nun ortaladığı topu 'seyreden' Maicon, Denayer ve Ahmet Çalık, kornerden gelen Boutaib'in kafa golünde de ortalıkta görünmedi! Kaleci Fernando Muslera'nın performansındaki büyük düşüş de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Akhisar'dan biri hatalı çıkıştan 2 gol yiyen Uruguaylı dün de geleni içeri buyur etti.



MAÇ BAŞINA '2.1' GOL

Ligin ilk 9 haftasında 6 gol yiyen Tudor'un öğrencileri, son 7 maçta ise kalesinde 15 gol (maç başına 2.1 gol) gördü. Bu süreçte sadece Alanya (2-0) maçı gol yemeden bitirildi



Rakipler bizi çözdü

FERNANDO Muslera son haftalarda yedikleri gollerdeki artışı rakiplerin kendilerini analiz etmesine bağladı. Maçtan sonra, "Yeni bir takımız. İlk 8 haftada rakiplerimiz bizi iyi analiz edemiyordu ama haftalar ilerledikçe analiz etmeye başladılar" diyen Uruguaylı kaleci, "Kontrataklardan ve yan toplardan gol yedik. Buna daha çok çalışmamız gerekiyor. Felaket senaryolarına gerek yok. Hala ligin üst sıralarındayız. Bu durumu telafi edebiliriz" ifadelerini kullandı.



Ndiaye'den buruk siftah

Sezon başından Osmanlıspor'dan G.Saray'a gelen Badou Ndiaye, sarı- kırmızılı forma ile ilk golünü Malatya'ya attı. Geçen hafta da 2 asist yapan oyuncu, "İstediğimiz yerlerde oynayamayınca, yenildik. Son maçı kazanmalıyız" dedi.



AHMET, SERDAR'I ARATTI

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz'in yerine 11'de çıkan Ahmet Çalık, sınıfta kaldı. Özellikle son dakikalardaki hatalı pasları tepki çeken oyuncu, Serdar'ı mumla arattı.



Golü önceden söyledi!

Sosyal medyada Cihan Yerlikaya adlı kullanıcı maçtan saatler önce attığı tweette, "73. dakikada Ndiaye'nin abuk subuk bir golle skoru 2-1'e getirip ağlardan topu almak için kaleciyle didişerek sarı kart gördüğünü görür gibiyim. Sonrası yok" yazdı. Ndiaye'nin golü de 73'te geldi.



STAT DOLDU

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı tamamen doldu. Yaklaşık 2 bin G.Saraylı taraftar da takımlarını destekledi.



Rodrigues izdihamı!

Taraftarların aşırı ilgisi 'izdiham çıkarınca' imza günü için gittiği AVM'den polis kontrolünde kaçtı

G.SaraylıGarry Rodrigues maçtan önce Malatya Park AVM'deki imza gününe gitti. Ancak taraftarların saatler öncesinden yığıldığı mağaza önünde çevik kuvvet güvenliği sağlayamayınca, yıldız isim polis kontrolünde içerden kaçırıldı. Taraftarlar polisle tartıştı.