 Sistem arızası – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Sistem arızası

    Sistem arızası

    Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı daha önce uygulatıp faydasını görmediği üçlü sistemi dün Malatya karşısında yine denedi. Sonuç öncekiler gibi hüsran oldu

    Cimbom mutlak 3 puan için gittiği zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından kötü futbol, neredeyse sıfır pozisyon ve yenilgiyle döndü. 3-1-4-2 gibi bir taktikle takımını sahaya süren İgor Tudor bu sistemden verim alamamasına rağmen ısrarını sürdürdü. Yeni Malatyaspor bildikleri gibi oynarken Galatasaraylı futbolcular ise saha içinde bir türlü doğru pozisyon alamadı.

    BU KEZ TUTMADI
    İgor Tudor daha önce üçlü sistemden fayda alamadığı halde bu taktikle bir kez daha takımını sahaya sürünce Cimbom art arda 2 gol yedi. İkinci yarıda Maicon'un yerine geçen hafta Akhisar maçında olduğu gibi Rodrigues'i sahaya sürdü. Takım ezbere bildiği dörtlü sistemde daha fazla işlerlik kazanırken baskıdan tek gol çıktı. Ancak üçlü sistemin enkazı altından bu kez çıkamadı. Galatasaray zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:44
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