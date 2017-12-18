Galatasaray'dan açıklama... İşte toplantı tarihi
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Igor Tudor'u gönderme kararından sonra bir radikal karar daha aldı. Galatasaray yönetimi 13 Ocak'ta seçime gitme kararı aldı...
Galatasaray Kulübü, Olağanüstlü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacağını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Galatasaray Kulübü, sonradan yapılan açıklama ile 13:00 olarak belirtilen basın toplantısı saatini 15:00 olarak değiştirildiğini duyurdu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:15
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Galatasaray'dan açıklama... İşte toplantı tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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