Galatasaray'dan açıklama... İşte toplantı tarihi

Galatasaray Kulübü, Olağanüstlü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacağını açıkladı.



İşte kulüpten yapılan açıklama:

Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu



Galatasaray Kulübü, sonradan yapılan açıklama ile 13:00 olarak belirtilen basın toplantısı saatini 15:00 olarak değiştirildiğini duyurdu.