Galatasaray'a hoca dayanmıyor

Süper Lig'de sezon devam ederken Tudor'un görevine son veren sarı-kırmızılı kulüpte bu alandaki istikrarsız görüntü devam etti.

Sarı-kırmızılı takımda, son 4,5 yıllık süreçte 6 farklı çalıştırıcı görev aldı.

Galatasaray'ın, teknik direktör görev süresi anlamında istikrar sağladığı son isim Fatih Terim oldu.

Son dönemde istikrar yok

Sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezondur teknik direktör anlamında istikrarı yakalayamadı.

Süper Lig'in 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetiminde mücadele eden Galatasaray, 2013-2014 sezonundan itibaren teknik adam sirkülasyonu yaşamaya başladı.

Ligin 2013-2014 sezonunun ilk bölümünde takımın başında bulunan Fatih Terim'in 24 Eylül 2013'te görevinden ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda, yaklaşık 4,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor görev aldı.

Terim, başarılarına rağmen koltuğunu koruyamadı

Sarı-kırmızılı ekibin, tarihinin en kötü dönemini geride bıraktığı 2010-2011 sezonunun ardından, 2011-2012 sezonu başında göreve getirilen ve takımı yeniden toparlayan Fatih Terim'in elde ettiği başarılar koltuğunu korumasına yetmedi.

İlk iki sezonunda 2 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2013 yılı eylül ayıda görevden alındı.

Terim'le yaklaşık 2,5 yıl çalışan Galatasaray'da göreve getirilen son 6 teknik adamın görevde kalma ortalaması ise 8 ayın biraz üzerinde oldu.

Mancini 2013-2014 sezonunu tamamladı



Fatih Terim sonrası göreve getirilen İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Galatasaray'da kısa süreli görev alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Mancini yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İtalyan teknik adam, sezonun bitmesinin ardından bütçenin azaltılacağının bildirilmesi üzerine görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Prandelli hayal kırıklığı yaşattı

Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda görev alan 2 teknik adamdan ilki olan Cesare Prandelli, beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mancini'nin takımdan ayrılması sonrası 2014 Dünya Kupası'nda başarısız sonuçlar alan İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Prandelli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı Prandelli, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık mukavele yapmasına rağmen görevinde 145 gün kalabildi.

Alınan sonuçlardan dolayı verilen tepkilere rağmen istifa etmemekte direnen Prandelli, yönetim kurulu kararıyla gönderildi.

Hamzaoğlu, 3 kupaya rağmen tutunamadı



Cesare Prandelli'nin ardından 2014 yılı kasım ayının sonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Hamza Hamzaoğlu, başarılı bir dönem geçirmesine rağmen görevinde tutunamadı.

Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlarken, sonraki sezon öncesi TFF Süper Kupa'nın da kazanılmasını sağladı. Hamza Hamzaoğlu, 2015'in kasım ayında yine yönetim kararıyla görevden alındı.

Ligin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmesine karşın Hamzaoğlu görevine devam ederken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamaların, yönetimde rahatsızlığa neden olduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.

Denizli beklentileri karşılayamadı



Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu'nun ardından anlaşmaya varılan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, beklentileri karşılayamadı.

Göreve 2015 yılı kasım ayında başlayan ve 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Denizli, sarı-kırmızılı kulüpteki 3. döneminde ancak 100 gün görev yapabildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planları yapan Denizli, UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yaşanan sorunun ciddi noktaya ulaşması üzerine, bu isteğini gerçekleştiremedi.

Kadroya dahil edilen Martin Linnes ve Ryan Donk'tan istediği verimi alamayan Denizli, Burak Yılmaz'ın Çin ekibi Beijing Guoan'a transferi sonrası hücum hattında daha da sıkıntılı bir döneme girdi.

Galatasaray'ın Avrupa'da ve ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, Denizli de görevinden istifa etti.

Riekerink geçici başladı, kalıcı oldu

Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Denizli'nin ardından 2015-2016 sezonunda görev alan üçüncü teknik adam Jan Olde Riekerink oldu.

Galatasaray Kulübünde ilk olarak 19 Şubat 2016 tarihinde futbol akademi direktörü sıfatıyla altyapının başına geçen Hollandalı çalıştırıcı, Denizli sonrası mart ayında sürpriz şekilde A takımın başına getirildi.

Başlangıçta sezon sonuna kadar geçici olarak bu görevi üstleneceği açıklanan Riekerink'le 30 Haziran 2016 tarihinde ise 1 yıllık mukavele imzalandı ve sarı-kırmızılı ekip 2016-2017 sezonunda yine Hollandalı teknik adama emanet edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin başında Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından 2016-2017 sezonunu tamamlayamadı ve görevden alınan bir başka isim oldu.

Tudor da çare olamadı

Futbolculuk kariyerinde Juventus formasıyla önemli başarılar kazanan, Süper Lig'de ise Kardemir Karabükspor'un başında iyi sonuçlar alarak dikkatleri çeken Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'ı hedeflerine taşıyamadı.

Kardemir Karabüspor'dan tartışmalı şekilde ayrılarak bu yılın şubat ayında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Tudor yönetiminde Galatasaray, 2016-2017'nin ikinci yarısında varlık gösteremezken, kadronun önemli isimlerle güçlendirildiği bu sezonki performansıyla da eleştirilerin hedefi oldu.

Sezonun ilk şokunu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek yaşayan Tudor, Süper Lig'e ilk 8 haftada iyi bir başlangıç yapsa da ardından üst üste 4 deplasman maçının kaybedilmesiyle kredisini tüketti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yapılan eleştirilere rağmen uzun süre arkasında durduğu Tudor'un görevine, 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyetin ardından son verdi.

Başkan Özbek'in 4. teknik direktör değişikliği

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 4. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015 yılı mayıs ayında başkan seçilen ve mevcut çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yola devam eden Özbek, bu teknik adamın görevine son vermesinin ardından Mustafa Denizli ile anlaştı.

Mustafa Denizli'nin kısa süre sonra istifasının ardından Jan Olde Riekerink'le yola devam eden Özbek, Hollandalı teknik adamla da yolları ayırdı.

Riekerink sonrası teknik direktörlük koltuğunu devralan Igor Tudor, Özbek'in görevine son verdiği 4. teknik adam olarak kayıtlara geçti.