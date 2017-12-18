Florya'da "İmparator Fatih Terim" sesleri
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da kafile, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indikten sonra kalkan otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Havalimanında yoğun bir tepkiye maruz kalan ve istifa çağrılan Igor Tudor'a olan tepkiler, Florya'da da sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Tudor istifa" şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi.
Taraftarlar ayrıca Fatih Terim lehine de tezahürat yaparken, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tempo tutuldu. Galatasaray taraftarları meşalelerle birlikte tezahüratta bulunarak, Terim'i göreve çağırdı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:06
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Florya'da "İmparator Fatih Terim" sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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