Havalimanında yoğun bir tepkiye maruz kalan ve istifa çağrılan Igor Tudor'a olan tepkiler, Florya'da da sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Tudor istifa" şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi.



Taraftarlar ayrıca Fatih Terim lehine de tezahürat yaparken, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tempo tutuldu. Galatasaray taraftarları meşalelerle birlikte tezahüratta bulunarak, Terim'i göreve çağırdı.



