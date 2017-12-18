Ayhan Akman: Konuşma zamanımız geldi
Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, Tudor ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalar yaptı.
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını yürüten Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu. Görevini en iyi şekilde yaptığını söyleyen Akman, "Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" dedi.
Her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:29
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ayhan Akman: Konuşma zamanımız geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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