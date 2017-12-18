Ayhan Akman: Konuşma zamanımız geldi

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını yürüten Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu. Görevini en iyi şekilde yaptığını söyleyen Akman, "Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" dedi.



Her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.