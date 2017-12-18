 Ayhan Akman da gidiyor! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Ayhan Akman da gidiyor!

    Ayhan Akman da gidiyor!

    Beşiktaş maçından sonra takım ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Ayhan Akman'ın da Tudor ile birlikte bileti kesildi.

    Muslera'nın da kaleci antrenöründen memnun olmadığı ve teknik heyetin komple yenileneceği ifade edildi. Göztepe maçına çıkacak isim Gençlik Geliştirme Sorumlusu Emrah Bayraktar...

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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