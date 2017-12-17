Tudor'dan tepki çeken sözler: Siz Türkler...
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı ifade dikkat çekti.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Eleştirilerin odak noktasındaki Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonu yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
"Neden kaybettiniz?" sorusuna Hırvat teknik adam "Rakip iki gol attı, biz bir gol attık. Bu yüzden kaybettik" diyerek yanıt verdi. Tudor'un bu yanıtı vermesi sosyal medyada "Bizimle alay ediyor" yorumlarının yapılmasına yol açtı.
"SİZ TÜRKLER"
Tudor'un maç sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de futbola bakış farklı "Siz Türkler..." benzeri ifadeler kullanması dikkat çekti. Tudor'un "Siz Türkler" ifadesiyle büyük tepkiye yol açtı.
DOĞRU BİR SÖYLEM DEĞİL
Milli Takım'ın eski oyuncularından Metin Tekin, konuya ilişkin "Tudor'un 'siz Türkler' ifadesi doğru değil. 9 yabancı ile oynuyorsun ve dünya futbolundasın. Ben, Tudor'un Galatasaray'da kalabileceğine artık inanmıyorum." diye konuştu.
Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski oyuncularından Bülent Korkmaz ise "Tudor diyor ki, siz Türkler. Tudor'a parayı veren Galatasaray kulübü. Karabük'ten alıp buraya getiren de Galatasaray Kulübü. Siz Türkler' doğru bir söylem değil.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Tudor'dan tepki çeken sözler: Siz Türkler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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