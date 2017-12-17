 Tudor'dan tepki çeken sözler: Siz Türkler... – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'dan tepki çeken sözler: ...

    Tudor'dan tepki çeken sözler: Siz Türkler...

    Teknik Direktörü Igor , Evkur maçı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı ifade dikkat çekti.

    Süper Lig'in 16. haftasında , deplasmanda 'a 2-1 yenildi. Eleştirilerin odak noktasındaki Teknik Direktörü Igor , maç sonu yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

    "Neden kaybettiniz?" sorusuna Hırvat teknik adam "Rakip iki gol attı, biz bir gol attık. Bu yüzden kaybettik" diyerek yanıt verdi. Tudor'un bu yanıtı vermesi sosyal medyada "Bizimle alay ediyor" yorumlarının yapılmasına yol açtı.

    "SİZ TÜRKLER"
    Tudor'un maç sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de futbola bakış farklı "..." benzeri ifadeler kullanması dikkat çekti. Tudor'un "Siz Türkler" ifadesiyle büyük tepkiye yol açtı.

    DOĞRU BİR SÖYLEM DEĞİL
    Milli Takım'ın eski oyuncularından , konuya ilişkin "Tudor'un 'siz Türkler' ifadesi doğru değil. 9 yabancı ile oynuyorsun ve dünya futbolundasın. Ben, Tudor'un Galatasaray'da kalabileceğine artık inanmıyorum." diye konuştu.

    Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski oyuncularından ise "Tudor diyor ki, siz Türkler. Tudor'a parayı veren Galatasaray kulübü. Karabük'ten alıp buraya getiren de Galatasaray Kulübü. Siz Türkler' doğru bir söylem değil.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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