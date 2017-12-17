 Muslera'dan ilginç açıklama: Durumumuz iyi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'dan ilginç açıklama: Durumumuz iyi

    Muslera'dan ilginç açıklama: Durumumuz iyi

    Yeni Malartyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando , karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

    Yenilgiyi değerlendiren , "Zor bir rakiple oynadık. Taktik olarak inanılmaz savunma yapan ve alan vermeyen bir rakiple oynadık. 5 dakikalık konsantrasyon kaybı ve gelen iki gol işleri zorlaştırdı. Mağlup olduk ama hala üstteyiz. Buradan felaket senaryoları çıkarmaya gerek yok. Son dakikalarda gol bulabilmek için ileri çıktım ama olmadı. Şimdi önümüzde bir maç var. Ligin üst sıralarındayız, iyi durumdayız." dedi.

    Sözlerini sürdüren deneyimli file bekçi, "Yeni oluşan bir takımız. İlk 8 haftada çok pozisyon vermedik çünkü rakipler bizi iyi tanımıyordu. haftalar geçtikçe rakipler bizi tanıdı ve iyi analiz etmeye başladılar. Rakipler hızlı ataklardan ve duran toplardan goller buldu. Ancak ligde iyi durumdayız. Moral bozmaya gerek yok. Yolumuza devam etmeliyiz. Daha ligde çok maç var." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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