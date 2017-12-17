Muslera'dan ilginç açıklama: Durumumuz iyi
Yeni Malartyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.
Yenilgiyi değerlendiren Muslera, "Zor bir rakiple oynadık. Taktik olarak inanılmaz savunma yapan ve alan vermeyen bir rakiple oynadık. 5 dakikalık konsantrasyon kaybı ve gelen iki gol işleri zorlaştırdı. Mağlup olduk ama hala üstteyiz. Buradan felaket senaryoları çıkarmaya gerek yok. Son dakikalarda gol bulabilmek için ileri çıktım ama olmadı. Şimdi önümüzde bir maç var. Ligin üst sıralarındayız, iyi durumdayız." dedi.
Sözlerini sürdüren deneyimli file bekçi, "Yeni oluşan bir takımız. İlk 8 haftada çok pozisyon vermedik çünkü rakipler bizi iyi tanımıyordu. haftalar geçtikçe rakipler bizi tanıdı ve iyi analiz etmeye başladılar. Rakipler hızlı ataklardan ve duran toplardan goller buldu. Ancak ligde iyi durumdayız. Moral bozmaya gerek yok. Yolumuza devam etmeliyiz. Daha ligde çok maç var." ifadelerini kullandı.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Muslera'dan ilginç açıklama: Durumumuz iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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