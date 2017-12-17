 Meşalelerle karşılandı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Meşalelerle karşılandı

    Meşalelerle karşılandı
    Galatasaray, Malatya'da meşalelerle karşılandı. Saat 17.20'de Malatya Havaalanı'na inen Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya'da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-kırmızılılarda morallerin iyi olduğu gözlendi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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