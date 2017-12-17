Malatya Havaalanı'nda Tudor zirvesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Malatya Havalimanı'nda sportif direktör Cenk Ergün ile özel olarak görüştü. Ntv'de yer alan habere göre, Başkan Özbek'in mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu gözlenirken, Özbek ve Ergün uzun süre karşılaşmayı ve takımın son durumunu değerlendirdi.



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktardı. Başkan Özbek ise takımın bir an önce toparlanması için talimatlar verdi.



Malatya'daki toplantının ardından soruları yanıtsız bırakan başkan Özbek, takım uçağına bindi. Galatasaray Başkanı'nın hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takım ve teknik ekip ile görüşmesi bekleniyor.