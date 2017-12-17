Malatya Havaalanı'nda Tudor zirvesi
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası havalimanında zirve vardı. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile özel bir görüşme yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Malatya Havalimanı'nda sportif direktör Cenk Ergün ile özel olarak görüştü. Ntv'de yer alan habere göre, Başkan Özbek'in mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu gözlenirken, Özbek ve Ergün uzun süre karşılaşmayı ve takımın son durumunu değerlendirdi.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktardı. Başkan Özbek ise takımın bir an önce toparlanması için talimatlar verdi.
Malatya'daki toplantının ardından soruları yanıtsız bırakan başkan Özbek, takım uçağına bindi. Galatasaray Başkanı'nın hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takım ve teknik ekip ile görüşmesi bekleniyor.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Malatya Havaalanı'nda Tudor zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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