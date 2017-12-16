 Terim teklif bekliyor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Terim teklif bekliyor

    Terim teklif bekliyor
    G.Saraylı eski futbolcu Tarık Hodzic, adı sarı-kırmızılı takımla da anılan Fatih Terim'in Bosna Hersek'ten yazılı teklif beklediğini belirtti. Terim ile Bosna Milli Takımı için İstanbul'da görüşen heyette yer alan Hodzic, "Terim'i temsil eden isimlerle konuştum. Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim hızlı bir şekilde cevabını iletecek" dedi. Bosna Hersek Futbol Federasyonu, 22 Aralık'ta toplanıp, teknik direktör adaylarını değerlendirecek.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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