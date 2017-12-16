‘Gündüz’ kazası olmasın

Aslan, bu sezonki ilk gündüz maçı (16.30’da) nedeniyle idmanları genellikle gündüz yaptı. Malatya’ya da gündüz gidilecek

Sarı-kırmızılı ekibin, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi en büyük endişesi gündüz oynanması... Bu sezon ilk kez gündüz sahaya çıkacak olan takımın sıkıntı yaşamaması için teknik direktör İgor Tudor hafta başından bu yana antrenmanları gündüz saatlerinde yaptırmaya özen gösterdi. Hırvat çalıştırıcı, Malatya yolculuğunun da gündüz yapılmasını isteyerek uçağı öğlen saatlerine aldırdı. Önceki deplasmanlara hep akşam yemeğinden sonra gidilmişti. Oyuncular da uyku düzenlerini maç saatine göre değiştirdi. Gündüz karşılaşmaları, özellikle maçlarını gece oynamaya alışan 3 büyük takım için sıkıntı yaratıyor.