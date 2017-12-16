Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
A Spor'a konuşan Faruk Süren, Beşiktaş'a "Avrupa fatihi" yakıştırması yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
Süren, A Spor'a verdiği özel röportajda ses getirecek açıklamalar yaptı. İşte Süren'in sözleri...
"G.Saray Tudor'a rağmen şampiyon olabilir"
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu belirten Süren, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray için yeterli meziyetlere sahip olmadığını söylerken, "Tudor'a rağmen G.Saray şampiyon olabilir" dedi.
"O kademede değiller"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinin ardından siyah-beyazlılarla Galatasaray arasında yaşanan "Avrupa fatihi" polemiği hakkında da önemli ifadeler kullandı. Süren, "Son iki senedir çok iyi performansları var. Yavaş yavaş o yola doğru gidiyor. Ama G.Saray'ın onlarca yıldır elde ettiği başarılara henüz yaklaşamadılar. Daha henüz Beşiktaş o kademelere gelmedi. Henüz o sıfatı oraya vermek biraz erken olur" dedi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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