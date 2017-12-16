Cimbom'un transferini Klopp engelledi!
Galatasaray'ın kiralamak istediği Marko Grujic'in transferine Liverpool'un izin vermediği ortaya çıktı.
Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın 21 yaşındaki Grujic'in peşinde olduğu ortaya çıktı.
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, geçen yıl kadrolarına kattıkları Marko Grujic'in daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralanmasına onay verdi. Bu sezon Premier League'de sadece 13 dakika süre alabilen oyun tarzı nedeniyle Pogba'ya benzetilen Marko Grujic ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu ortaya çıktı.
Ancak bu transfere Liverpool'un izin vermeyeceği belirtildi. Ada basınına göre Liverpool'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'i Aston Villa, Brighton ve Galatasaray kiralamak istiyor.
Ancak Klopp'un, 21 yaşındaki oyuncunun İngiltere dışında oynamasını istemediği için sadece ülke içerisinden gelecek teklifler değerlendirilecek.
Devre arasında Grujic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu transferde Brighton'ın daha öne çıktığı belirtildi.
Liverpool, 2016 yılında Kızılyıldız'dan Marko Grujic'i 7 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar İngiliz temsilcisi ile sözleşmesi bulunuyor.
Grujic, "Sırplar'ın harika çocuğu" olarak lanse ediliyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
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Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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