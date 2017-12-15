Sola yeni liste

Cimbom, Asamoah ve Filipe Luis’in zora girmesi üzerine Patrice Evra’yı listesine aldı

GALATASARAY sol bek transferinde yelpazeyi genişletti. Uzun süredir gündemde yer alan Asamoah'ın Juventus ile devam etmek istediğini açıklaması, Atletico Madrid'li Filipe Luis'in ise maliyetinin yüksek olması nedeniyle yönetim bu bölge için alternatif yeni bir liste oluşturdu. Yeni listeye Marsilya'nın sözleşmesini feshettiği Patrice Evra da dahil edildi. Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Fransız oyuncu ile anlaşılması halinde 1+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor... Ayrıca yurt içinden Bursasporlu Aziz Behich, Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi ve Kayserispor'un sol beki Atila Turan da adaylar arasında. Bu oyuncular için takas+para formülü düşünülüyor.