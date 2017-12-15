 Galatasaray, Buca’ya hiç yenilmedi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    , Buca’ya hiç yenilmedi

    Galatasaray, Buca’ya hiç yenilmedi

    , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleştiği Bucaspor ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünden de sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 5. turda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediye Spor'u eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda da bir başka TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor ile eşleşti.

    Galatasaray, Buca'ya hiç yenilmedi
    ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki maçları sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele eden iki takımın randevusunda galip gelen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.
    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan turda ilk maç 26, 27 ve 28 Aralık 2017 Türk Telekom Stadyumu'nda, rövanşı ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:05
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