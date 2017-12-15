Galatasaray, Buca’ya hiç yenilmedi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleştiği Bucaspor ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünden de sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 5. turda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediye Spor'u eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda da bir başka TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor ile eşleşti.
Galatasaray, Buca'ya hiç yenilmedi
Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki maçları sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele eden iki takımın randevusunda galip gelen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan turda ilk maç 26, 27 ve 28 Aralık 2017 Türk Telekom Stadyumu'nda, rövanşı ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray, Buca'ya hiç yenilmedi
Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki maçları sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda bir kez mücadele eden iki takımın randevusunda galip gelen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan turda ilk maç 26, 27 ve 28 Aralık 2017 Türk Telekom Stadyumu'nda, rövanşı ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
tsli Cika cika konya cikmis tsye.orada daha zayif takimlar dururken.örnek fb :)
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
mustafa En zoru Trabzon çekmiş
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
zaltefrun FB-GS-İBB kıyak geçilmiş.
Galatasaray, Buca’ya hiç yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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