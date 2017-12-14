G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.
Devre arasında kadrosuna yeni isimler katmayı planlayan G.Saray'da en çok konuşulan isim şüphesiz Arda Turan. Ocak ayında Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın G.Saray'a transfer olacağı gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün açıklamada bulundu.
Başkan Dursun Özbek'in Arda Turan ile görüştüğü iddiası üzerine Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
-
Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
-
Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
-
‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
G.Saray'dan Arda Turan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.