 Galatasaray'da Palabıyık tepkisi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da Palabıyık tepkisi

    Galatasaray'da Palabıyık tepkisi

    Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi.

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

    Ali Palabıyık, son olarak Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı. Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın yediği ilk gol öncesi Latovlevici - Visca arasında yaşanan pozisyonda faul kararı veren Palabıyık, bu kararla ilgili çok fazla eleştiri almıştı. Galatasaray cephesi, faul olmayan bir pozisyonda serbest vuruş kararı veren Palabıyık'ın maçın kaderini etkilediğini savundu.

    Bu nedenle, Malatya deplasmanındaki maça Palabıyık'ın atanması sarı-kırmızılılarda tepki yarattı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:49
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