Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
Ali Palabıyık, son olarak Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı. Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın yediği ilk gol öncesi Latovlevici - Visca arasında yaşanan pozisyonda faul kararı veren Palabıyık, bu kararla ilgili çok fazla eleştiri almıştı. Galatasaray cephesi, faul olmayan bir pozisyonda serbest vuruş kararı veren Palabıyık'ın maçın kaderini etkilediğini savundu.
Bu nedenle, Malatya deplasmanındaki maça Palabıyık'ın atanması sarı-kırmızılılarda tepki yarattı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:49
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
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