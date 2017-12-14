Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray...

Ara transferin hızlı takımlarından birisi olması beklenen Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından çok flaş bir iddia geldi.

FORMA GİYEMİYOR

Gazeteler, Roma'nın devre arasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı düşündüğünü belirtti ve "Galatasaray kulübü, Cengiz Ünder'in transferi için çok istekli" ifadesini kullandı.

FREIBURG DA İSTİYOR

Roma'nın Cengiz'i Serie A'dan bir takıma vermek istemediğini de belirten Çizme basını, Galatasaray'ın iyi bir alternatif olabileceğini vurguladı. Öte yandan Alman basını da Freiburg'un Cengiz Ünder için devreye girdiğini yazdı. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Freiburg, Cengiz'i sezon başı da istemişti.

SADECE 8 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Sezon başında transfer olduğu Roma'da sadece 8 maçta 310 dakika forma şansı bulan Cengiz, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.