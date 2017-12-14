 Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray... – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray...

    Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray...

    Roma’nın devre arasında Cengiz Ünder’i daha fazla forma bulacağı bir takıma kiralamayı düşündüğünü yazan İtalyan basını, “Galatasaray transferde çok istekli” ifadesini kullandı.

    Ara transferin hızlı takımlarından birisi olması beklenen Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından çok flaş bir iddia geldi.

    FORMA GİYEMİYOR
    Gazeteler, Roma'nın devre arasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı düşündüğünü belirtti ve "Galatasaray kulübü, Cengiz Ünder'in transferi için çok istekli" ifadesini kullandı.

    FREIBURG DA İSTİYOR
    Roma'nın Cengiz'i Serie A'dan bir takıma vermek istemediğini de belirten Çizme basını, Galatasaray'ın iyi bir alternatif olabileceğini vurguladı. Öte yandan Alman basını da Freiburg'un Cengiz Ünder için devreye girdiğini yazdı. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Freiburg, Cengiz'i sezon başı da istemişti.

    SADECE 8 MAÇTA OYNAYABİLDİ
    Sezon başında transfer olduğu Roma'da sadece 8 maçta 310 dakika forma şansı bulan Cengiz, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:20
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