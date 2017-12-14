Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray...
Roma’nın devre arasında Cengiz Ünder’i daha fazla forma bulacağı bir takıma kiralamayı düşündüğünü yazan İtalyan basını, “Galatasaray transferde çok istekli” ifadesini kullandı.
Ara transferin hızlı takımlarından birisi olması beklenen Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından çok flaş bir iddia geldi.
FORMA GİYEMİYOR
Gazeteler, Roma'nın devre arasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı düşündüğünü belirtti ve "Galatasaray kulübü, Cengiz Ünder'in transferi için çok istekli" ifadesini kullandı.
FREIBURG DA İSTİYOR
Roma'nın Cengiz'i Serie A'dan bir takıma vermek istemediğini de belirten Çizme basını, Galatasaray'ın iyi bir alternatif olabileceğini vurguladı. Öte yandan Alman basını da Freiburg'un Cengiz Ünder için devreye girdiğini yazdı. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Freiburg, Cengiz'i sezon başı da istemişti.
SADECE 8 MAÇTA OYNAYABİLDİ
Sezon başında transfer olduğu Roma'da sadece 8 maçta 310 dakika forma şansı bulan Cengiz, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:20
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Jean Mota ilaç olur
Toplam 1
Yorum
FB Oguz kaan varken ne emre arayısı,eljifler sametler var bu takımda.şans artık bu gençlerin olmalı.fenerin gerçek okullularından
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 2
Yorum
bjk advers Aras ÖZBİLİZ Beşiktaştaki bilinmeyen güç bilinmeyen kalite Sayın Şenol GÜNEŞ mağduru olan futbolculardan biri ! ARAS ÖZBİİZİ İSTİYORUZ !
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4 nala kupaya
Toplam 1
Yorum
uzman dr böyle angarya kupaları izlemek bile angarya oldu. o yüzden 5-10 dk izledim angarya geldi izlemeyi bıraktım
Çizme’den Cengiz Ünder bombası! G.Saray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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