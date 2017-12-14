Aküzüm: "Türk sporu yerlerde sürünüyor"
Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, Galatasaray Tekerlekli basketbol takımı ve HDI Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Türk sporu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Engelli sporlarına daha çok önem verilmesini gerektiğini belirten Aküzüm, "Paralimpik branşlarda önemli başarılar elde edildi. Engelli sporu çok önemli. Ampute futbolda üst seviye başarılar kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başarıları ortada. Engelli sporun basında da yeterince yer almasını istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin coğrafya olarak büyük olmasına rağmen spor olarak çok gelişmediğini belirten Ural Aküzüm,"Türkiye, ekonomisi ile dünyada 16'ncı sırada bulunuyor. 80 milyon nüfusun yüzde 8-9'u engelli. Devlet bunlara sosyal yardım projesi yaptı. Türk sporu yerlerde sürünüyor. Olimpiyatlarda 45'inci, 50'nci sıralardayız. Tekvando, güreş, karate dışında Türkiye'den yetişen bir sporcu olimpiyatlarda başarılı olamıyor. Futbolumuz en pahalı 6'ncı lige sahip ama FIFA, UEFA sıralamalarında 35'inci, 40'ıncı sıralardayız. Paralimpik branşlarda önemli başarılar elde edildi. Engelli sporu çok önemli. Ampute futbolda üst seviye başarılar kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başarıları ortada. Engelli sporun basında da yeterince yer almasını istiyoruz. Türkiye burada yaptığı yatırımın karşılığını kat kat alıyor. Diğer tarafta ise, devşirme sporcularımız da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ama 80 milyonluk ülkede buradan yetişmiş sporcularımız olimpiyatta başarılı olamıyor. Engelli sporunu da ön plana çıkarmak lazım" diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:46
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum2 deplesmanda anderlecht ve glaskow u 2-1 yendi.Biz neden 2-0 yenmeyelim böylece tur atlariz.Besiktas gol yiyiyor ama heryerde atabiliyor
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum1 bayern icerde üc maci da 3 gol atarak kazandi tek PSG den 1 gol yedi.Hadi bize de 3 tane atsin ama biz de deplasmanda 7 gol attik 1golatariz
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 5
Yorum
Siyah-BeyaZ bu Ülkede herkez herşeyi çok biliyor..Cenk kötü futbolcu yazan renkLiLer acınız büyük ama KarTaL SERT.. Geçiriyor kıpraşmayınız..
Aküzüm: "Türk sporu yerlerde sürünüyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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