 Tafo bitirecek – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tafo bitirecek

    Tafo bitirecek

    Filipe Luis, Atletico Madrid’den ayrılmayı düşünmediğini söylese de Galatasaray’ın Taffarel aracılığıyla transferi bitirmek istediği bildirildi

    Latovlevici'nin performansından memnun kalmayan ve devre arasında sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Asamoah'ın ardından Filipe Luis'i de listesine aldı. Ganalı futbolcudan bir türlü olumlu yanıt alamayan sarıkırmızılı ekip, alternatif olarak Filipe için de girişimlerde bulunuyor. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Atletico Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini söylese de yönetimin, yakın dostu Taffarel'i devreye sokarak transferi bitirmek istediği konuşuluyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:20
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