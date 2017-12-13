Marsilya peşine düştü

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.