 Marsilya peşine düştü – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Marsilya peşine düştü

    Marsilya peşine düştü
    Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:33
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